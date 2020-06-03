A股三大股指早間震盪走高，截至午間收盤，滬指報2,936.38點，漲0.51％；深成指報11,181.12點，漲0.62％；創業板指報2,159.03點，漲0.64％。

從盤面上看，地攤經濟領漲，掀起漲停潮；光刻膠類股持續走高，今日頭條概念盤中崛起，中藥類股表現強勢；海南類股大幅回調。北上資金半日淨流入逾人民幣30億元。

(工商 )

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