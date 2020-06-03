當技術發展介入並改變了人與環境互動，「智慧空間」的概念也逐漸受到矚目，如智慧辦公室、智慧商店、智慧醫院、智慧家庭等。資策會MIC產業顧問勵秀玲表示，疫情期間人們居住、行動方式改變，也讓人們開始反思居住空間該如何改變。

資策會MIC指出，「城市低密集型住宅型態」是否需要改變，是首要會面臨到的問題。聯合國資料顯示，全球500萬以上人口城市已從2015年的73座，預估成長到2030年104座。隨著人口增加與城市化發展，城市面臨許多挑戰，而在疫情期間，有更多人注意到大樓建築潛藏的健康與衛生風險，如電梯與電梯按鈕、門把手、眾多鄰居。相較起來，獨立式住宅使人們更容易維持社交距離。

此外，人們也開始反思「家的開放式空間」，人類對於家的需求將從安全堅固，到需要食物與水的儲藏室，除此，入口、客廳、餐廳、廚房等公共空間與個人生活空間也需要被更明顯的區隔開。

而針對未來的居住空間，「自給自足的供電與供水設施」亦是人們考量的重點之一。資策會MIC表示，未來建築將思考如何擁有自己供電與供水的設施，目標是為了因應完全封閉的緊急情況，將風險最小化。另外，在後疫情時代，人們將更願意為空氣與供水的過濾系統付費，而智慧家庭系統不僅能控制室內溫度，也能控制空氣品質，甚至未來居住空間的設計可納入設置具有消毒功能的清潔室，清潔室將成為送貨人員與客人進出的入口。? 資策會MIC表示，疫情期間全球大量流行遠距與居家辦公，使家中工作空間運用受到討論，未來居家工作不再是隨意利用家中角落空間，而是開始思考專門的家用工作辦公室。最後一個反思議題，則是「重新定義高密度生活」，特別是全球疫情主要爆發於人口高密度的大城市，未來是否繼續投資於高密度城市，或是將注意力轉向城市外郊，或許可帶來更好的連通性、工作與文化，將是未來需要更多討論的議題。

勵秀玲認為，在後疫情時代，人類將更重視公共與私人空間議題，包含思考如何利用數位科技協助識別疾病風險、即時檢測表面病毒感測器、開發更多非接觸科技等，將更重視健康與衛生與室內環境安全。

(工商 )