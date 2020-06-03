台中市一位人妻結婚3年就出軌，去年1月間被先生看到跟小王的鹹濕對話，還和小王到汽車旅館開房間，先生不甘戴綠帽提告，求償60萬元。豈料，妻子與小王雙雙否認通姦，妻子特別強調「跟比較好的男性友人都有類似舉動」。但法官認為小王侵害配偶權，判決應連帶賠償20萬元。

判決書指出，林姓丈夫在去年1月2日，發現妻子手機中發現與小王對話，內容講到「豬八戒竟然用酒瓶…不過還滿爽的」、「塞著小怪獸（一種女性情趣用品）一路走到廁所」、「喜歡跟你一起做色色的事情」等鹹濕對話，手機內另有摟抱等親密照片。

丈夫看完後委託徵信社抓猴，果然發現2人在摩鐵開房，床鋪零亂，床單、浴巾有使用痕跡，丈夫憤而提出刑事的妨害家庭告訴。不過，最後檢察官認定徵信社與丈夫未經同意就破門闖入房間採證，不具證據能力，因此形事部分全案不起訴。

而民事求償部分，儘管人妻否認跟小王有通姦行為，辯說跟比較要好的男性友人都有這些行為，但法官認為已經踰越正常男女社交活動應有分際，小王侵害男子配偶權，判決應賠償20萬元，可上訴。

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(中時電子報)