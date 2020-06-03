你沒看錯！保麗龍車上上演完美落地 跳了再回去

你沒有看錯！臉書社團「爆廢公社」今天瘋傳一則短片，一部藍色小貨車行駛台61線芳苑漢寶路段時，駕駛放在後車斗的保麗龍箱，像是在玩彈跳床一樣，先從車斗跳到地面，在華麗轉圈跳回車斗裡，一連兩次都完美落地，後方的駕駛嘖嘖稱奇，將影片上傳到網路，引發網友熱議。

根據影片檔名紀錄，該事件發生在今天上午8點半左右，後方車駕駛行經台61線芳苑路段時所錄下，警方表示，貨物未依規定覆蓋或綑綁，已觸犯道路交通處罰條例，是可處3千元以上、6千元以下之罰鍰。

影片流出網友打趣的說，「保麗龍箱坐太久，下車活動一下筋骨」、還有網友唱起「旋轉、跳躍，我不停歇」相當逗趣，也有網友扮起柯南，表示可能是車尾氣流回捲，造成車輛後方形成真空取，所以被拋出的保麗龍箱，才會被吸回車內。

警方說，儘管保麗龍掉落地上又回彈到車斗內，但未確實綑綁就已經違規屬實，尤其是在快速道路上方，車速快砸到後方來車，後果可能不堪設想，因此提醒用路人，上路前務必將所裝載之貨物裝載綑紮牢固。

(中時 )