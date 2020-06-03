5月ETF市場最熱話題，無疑是科技主題ETF連連上漲，其中又以科技趨勢浪尖上的網路資安勢頭最猛，成立後兩個月就漲了22.57％，稱霸所有科技主題型ETF。

根據CMoney統計，受惠該檔ETF募集火熱，其首度申報的受益人近8600人，加上科技主題型ETF持續吸金，近一年來受益人大增將近8.5萬人，成長幅度達驚人的551％，統計至今年4月底逾10萬人。

大型金控旗下投信主管分析，目前市場資金流向科技主題型ETF有加速趨勢，因新科技日新月異本來就是長期趨勢，雖然會受到短期因素衝擊，但短暫回檔後總會再回到正軌。

另一方面，網路資訊安全身為5G暢通的先決條件，扮演第一線守門員的角色，重要性日益突顯，相關股價當然領先反應。資金看準全球未來大趨勢就在網路資訊安全領域，不斷搶進相關ETF，疫情後規模再創新高，總計已超過45億美元，聰明錢不停湧入。

駭客技術日益進步，網路犯罪朝大型化、組織化發展，這個「黑色產業」的成長速度很快，美國聯邦調查局公布 2019 年網路犯罪報告指出，2014 年時，在美國因為網路犯罪造成的財務損失，是 240 億台幣；到 2019 年，暴增為 1050 億台幣，6年內成長率 337％！但案件數則是從 26 萬件增加為 46萬件，增幅約75％，顯示每個案件得手的金額快速成長。

全球資安公司利用「AI黑科技」建立起主、被動防護網，對付新型態網路攻擊，全新網路戰一觸即發，未來10年暗黑科技防護商機只會增長，不見消退。

那斯達克ISE全球網路資安指數，自3／18低點反彈，至5／29已大漲51.7％，而指數自2011年成立以來，每逢大跌後，觸底反彈動能十足，上揚趨勢平均能持續22個月，漲幅平均高達106.7％，投資人關注全球資安問題之餘，也可以逢低布局黑科技趨勢。

(旺報 )