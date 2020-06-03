為振興國內經濟，行政院昨天宣布推出振興三倍券，盼透過民眾花1000元換3000元三倍券的方式，達到振興經濟的目的，但由於使用上處處設限，加上不能用在電商與外送平台，讓三倍券至今仍飽受爭議，消基會今天更出面呼籲，政府不應對民眾購買的三倍券設使用期限，若在年底前未消費完，應給予退費措施。

消基會秘書長吳榮達表示，振興三倍券是民眾花1000元換來得到3000元的三倍券，形式上跟百貨公司的禮券相似，由於這3000元中有1000元是民眾的血汗錢，因此照理說政府不得限制人民在一定期間內要完成消費。

吳榮達指出，根據「商品（服務）禮券定型化契約應記載及不得記載事項」，明定禮券上不得記載使用期限，雖然三倍券是公法層級，但形式上與禮券類似，因此消基會仍呼籲政府應在年底給予振興券低於1000元面額的民眾退費，保障基本權益。

此外，振興三倍券並未將電子商務平台納入適用範圍，吳榮達認為也不合理，現在電商佔民眾消費相當大的一塊，政府應該重視民眾消費的權益，建議將其納入。

(中時 )