台北市議會法規委員會今審查「台北市老人全民健康保險保險費自付額補助自治條例」，與會議員認為，衛福部長陳時中日前說要調漲健保費，自治條例公告後恐出現健保費補助差額，最後社會局提議撤案，待健保費率確定後再送審，法規委員會同意，將送大會討論。

議員王浩指出，老人健保補助自治條例第六條規定，受補助人每人每月健保自付額之補助額度，由社會局每年公告之；目前市府補助老人健保費每月683元，如果中央公告調漲健保費率，補助變成717元，市府明年給65歲以上長者的補助會增加1億2700多萬元，推估到2029年達到1億7000多萬，每年約成長600到800萬，議會認為此增加幅度市府承受，但社會局認為市府財政無法負荷。

王浩不滿表示，社會局堅持不調整自治條例，過去沒有審到一半的案子被退回，若今天退回，會是引爆點，代表社會局根本沒有在乎老百姓權益。

王浩說，老百姓能否在過程中得到實際政府補助是重點，就算沒有這個條例，市府也應該自行補助，「我們要求跟中央走，不跟中央走，自己去面對輿論。」

社會局長劉志光坦言，送自治條例當下並沒有考量陳時中部長短期內提出調漲健保費率，健保費率補助短短幾年要從25億調整成37億，會造成北市府財政壓力。

市議員秦慧珠說，中央有新的變化，自治條例提案就要有新的想法，若提案退回，市府後續該怎麼做？

劉志光說，會看市府資源夠不夠，夠的話會往上調，不夠的話會做因應辦法，向老百姓說明。

由於府會對提案沒有共識，最後劉志光提議撤案，待健保費率確定後再送審，法規委員會同意撤回，送大會討論。

(中時 )