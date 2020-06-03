西濱快速道小貨車上保麗龍兩度跳車又彈回車斗。（爆廢公社提供／吳敏菁彰化傳真）

西濱快速道小貨車上保麗龍兩度跳車又彈回車斗。（爆廢公社提供／吳敏菁彰化傳真）

台61線彰化福興漢寶段一輛小貨車行駛間，車斗載的保麗龍箱，掉落路面，又瞬間彈回車斗，同樣鏡頭還重複上演兩次，讓人直呼「太神了！這是倒帶嗎？」今天影片PO在「爆廢公社」，網友們都倒帶重複看了好幾遍，哇！真不是倒帶啊，細數保麗龍箱在空中共4迴轉，回到原來位置，分享者注解，保麗龍君：「不管發生任何事，我不會離開我同伴的

！」

這段有趣的影片呈現保麗龍箱先是在車斗上晃動、搖搖欲墜，果真跌落到路面，卻又瞬間彈回車斗，接著又掉落、又彈回，保麗龍神奇彈回「翻滾秀」，「看我飛車上身」吸引網友紛紛留言，直呼「調皮的保麗龍」，有的說，「超強的地板動作」、「天涯海角，不離不棄」。

「我跳出來了又跳回去了！」幸好是這樣，這段萬里藍天，保麗龍箱蹦來跳去畫面，讓人看得心曠神怡，覺得太有趣了，只是這麼神奇的事情，畢竟是巧合遇到風阻係數來成全，萬一真掉下去路面，彈不回來，卻可能造成後方來車往了閃避，或者輾壓而過造成損傷，「頑皮」背後著藏著危險啊！

彰化縣警察局交通隊長林世明表示，保麗龍掉下去又彈回

，可能是是車尾氣流回捲，車子快速進行之間，車輛後方會形成一個空氣真空區，物體受到吸力得以彈回車斗。但貨物未依規定綑綁，依「道路交通管理處罰條例」：所載貨物滲漏、飛散或氣味惡臭者，處汽車駕駛人新臺幣3000 元以上9000 元以下罰鍰，並責令改正或禁止通行。

(中時 )