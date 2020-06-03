川普前往教堂拍照前 警方以催淚瓦斯驅離抗議群眾

美國國防部前次長，現任軍事顧問米勒（James Miller）由於受不了防長艾斯培（Mark Esper）支持總統川普，動用鎮暴警力，為總統川普在教堂外拍照，以催淚瓦斯驅散和平抗議群眾，已提出辭呈。

據CNN與CNBC新聞網2日報導，米勒在辭職信中說，他在宣誓就職時說，要支持並捍衛美國憲法，並對憲法秉承堅實的信念和忠誠。同樣的，艾斯培在2019年7月23日就職防長時，也做了同樣的宣誓。不過他認為，艾斯培2020年6月1日那天違背了他的誓言。

他強調，或許艾斯培無法阻止川普下令，令人震驚地動用武力，但可以選擇反對。反之，艾斯培卻顯然表達了支持。最後米勒在信中說：「在這艱困的時刻，我祝您好運。美國憲法的神聖，還有美國人的性命，或許都取決於您的抉擇。」

然而，艾斯培周二告訴美國國家廣播公司新聞（NBC News），他原本以為，川普帶他們走出白宮，是要看看損壞的狀況，並和部隊說說話。「我不知道要去哪兒，」艾斯培說，「我想要看看實際究竟造成多大的損害。」

此外，他周二在五角大廈內部的備忘錄中說，「我就像各位一樣，堅信必須確保那些沮喪，憤怒並設法讓人聽到自己心聲的美國人一定要有那機會」。

(中時電子報)