新冠肺炎疫情趨緩，北市副市長黃珊珊3日宣布，北市1400多個市有自營場館，所有的場地費，從7日起至12月6日止，為期6個月全面打5折，市民可借來辦藝文表演、社區活動等多多利用；13日起則開放校園室外活動，室內及學校間的教育活動，若符合防疫也會開放使用，7月15日才完全開放。

教育局主祕陳素慧指出，原預計是暑假開始才做校園場地的開放，但因疫情趨緩，梅雨季過去後，很多市民想回到校園內運動散步，尤其夜間比較涼爽，因此2日和衛生局、環保局、校長協會、教師會、家長聯合會討論，決定13日、也就是國內全面解封的第一個周六，將開放校園室外的場地，市民可不分平假日進入校園運動。

有關學校室內場地，陳素慧表示，為因應學校的禮堂、活動中心多是機關團體和學校幼兒園舉辦畢業典禮的場地，因此在能夠落實社交距離、實名制、不共餐且使用過後有充分清消的前提下，學校會同意借用。

陳素慧說，第2波的開放訂於暑假第一天7月15日，北市高中、國中、小學共236所，其中218所校園將全部正常開放，其他無法開放的學校主要是因本來就沒運動場，或是運動區和教學區無法分割、或本身是女校，所以無法開放。

陳素慧也提醒，市民可注意學校門口的告示，或上學校官網，都會公告開放的時段，因每學可能會有前後半小時的落差。黃珊珊也強調，北市校園雖恢復開放，但若發生任何本土確診案例，北市府會隨時評估予以關閉，不過由於目前國內疫情趨緩，鼓勵大家多去運動，也是北市府的政策。

此外，黃珊珊也提到，千人防疫1.0方案，北市幾乎額滿，且現在排隊的人還有很多，但有很多議員指教「市府在千人防疫2.0的執行狀況不佳」，她解釋，因2.0是採部分工時，也限制了一些資格，所以市府有向中央請示，北市府可以用自己的預算來增加、調整成為全時，但中央認為這是要保障部分工時的勞工，不希望市府幫他們延長。

黃說，中央7月份可能也考慮提供全時的工作，所以2.0是因中央的限制，導致沒辦法提高工時，以致很多民眾無法取得全時的工作，所以執行狀況的不理想，但不是市府不認真推廣，市府幾次與中央協調也無法調整相關內容。

(中時 )