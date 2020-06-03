《香港01》3日報導，全國人大會議通過訂立港版「國安法」決定，香港立法會9月將改選，大陸全國人大常委、香港民建聯譚耀宗在《紫荊》撰文，無論是議員或是參選人，都不應該反對為國家安全立法，若反對國安法立法，屬違反《香港基本法》，應予取消參選資格。港媒報導，泛民派對此反駁，指此一說法等同是把反對任何政策，都視為反對政權，將「紅線」無限延伸，等於是廢除立法會功能，讓社會噤聲。

《香港01》3日報導，全國人大會議通過訂立港版「國安法」，港區大陸全國人大常委、民建聯譚耀宗在《紫荊》撰文，無論是議員或是參選人，都不應該反對為國家安全立法，若反對國安法立法，屬違反《香港基本法》，應予取消參選資格。港媒報導，泛民派對此反駁，指此一說法等同是把反對任何政策，都視為反對政權，將「紅線」無限延伸，等於是廢除立法會功能，讓社會噤聲。

譚耀宗在文中指出，人大通過訂立港版「國安法」，為捍衛「一國兩制」、維護國家安全起了關鍵作用，對香港社會是一場及時雨，是合憲、合法、合情、合理、合時的決定，又稱消息傳到香港之後，很多香港市民感到振奮，「中央終於出手懲治亂港分子，使得香港可以長治久安」。

譚耀宗也說，在香港回歸後的近23年，反中亂港的各方勢力不斷破壞「一國兩制」，近年來更是挑戰中央的底線，提出「港獨」的主張，「反對派如此囂張的背後，則是西方反華勢力的撐腰，他們裡應外合，最終目的是將香港分裂出去，他們的種種劣行，在去年的『修例風波』中達到了高峰，香港的治安、經濟和民生受到嚴重破壞。」

譚指，由於香港《基本法》第23條遲遲未能立法，從而導致無法將這些亂港分子有效地繩之以法。

譚耀宗提出要積極做好三個方面工作，包括一定要做好宣傳工作，他指2003年23條立法時，由於當時特區政府準備不足，加上缺乏宣傳，市民被誤導，未能充分理解條例草案的內容，最後立法工作被迫中止；2019年修訂《逃犯修例》，他們受到了來自國際社會的打壓，明明是一件堵塞法律漏洞的事情，卻在國際上被抹黑，因此這次一定要做好國際社會的宣傳工作。

譚耀宗又說，要積極引導和號召市民支持國家安全立法、遵守法律，指國家安全法是每一個香港市民都應該遵守的法律，香港市民也應該和「反中亂港分子」畫清界限，揚言無論是議員或是參選人，都不應該反對為國家安全立法，若反對國安法立法，屬違反《基本法》，應予取消參選資格。

港媒報導，民主黨主席胡志偉指譚耀宗的說法，是為了落實所謂「全面管治權」畫下紅線，限制香港人對某些事情的看法。按此，議員日後只要反對政府任何政策，都可能被視為「反對政權」，而成為被除名的藉口。

(中時 )