美麗灣案正進行仲裁，卻出現黃健庭、饒慶鈴前後兩任台東縣長在臉書上互槓，黃健庭昨天晚上在臉書貼文直接嗆饒慶鈴：「在臉書上把大家過去的努力說成『都是錯誤』，實在令人不解」，更耐人尋味的是黃健庭也在日前宣布辭去「縣政首席顧問」，兩人關係是否生變，引起台東政壇關注。

黃健庭昨天深夜在臉書貼文指出，進行中的「美麗灣解約仲裁」，最近引起關注，縣長饒慶鈴在議會、媒體及臉書都做了回應。看完後，他認為有必要將幾個重要關鍵事實，再說得更清楚。

黃健庭說，在他任內，關於美麗灣的作為都清楚向議會報告，當時的饒議長，從未表達任何指正，現在饒縣長，卻在臉書上把大家過去的努力說成「都是錯誤」，實在令人不解！？

更何況縣府至今對仲裁案的態度還是希望業者履約。此外，幕僚也應該提醒縣長，仲裁進行中，要謹慎公開發言，「錯誤」、「賠償」等用語皆不洽當，更不能擅自推估買回金額，極有可能影響仲裁庭作出對縣府不利的判斷，不能不慎。

饒慶鈴是在5月27日在臉書以「我要讓『美麗灣』再度『美麗』」為題貼文指出，當初參與美麗灣決策的所有當事人，每個人都有一套充分的理由，說明他們是對的。每個人都是對的，為什麼最後的結果卻是錯？「美麗灣」成為錯誤的代名詞，而且是所有台東人必須共同承擔的負面結果。

饒慶鈴說，既然，歷史的錯誤已經是既成事實，無論如何，她一定要想辦法，讓錯誤變得有意義！才不枉費這麼多人、投入了這麼多的生命和時間在「美麗灣」。

而另1個讓台東政壇關注的是，饒慶鈴獲得《遠見》雜誌4.5星，黃健庭認為階段性任務已完成，5月29日也在臉書上宣布從即日起辭去「縣政首席顧問」，兩人關係是否生變，引起關注。

(中時 )