莊旻靜／竹縣報導

新冠肺炎疫情全球確診病例超過630萬例，台灣疫情趨緩，為了協助防堵疫情，工業技術研究院3日發表最新科技「正壓式檢疫亭」，透過快速組裝、安全設計、節能舒適、獨立潔淨、採檢量高等特色，支援醫檢師、醫護人員能在較為舒適的環境下替疑似病例採檢，更加方便有效，目前正壓式檢疫亭已實際運用於台大新竹生醫分院、新竹馬偕醫院。

工研院副院長彭裕民將這套正壓式檢疫亭形容為金鐘罩，透過專利正壓設計，空氣只能由內往外，醫護人員不須穿著全套式防護衣，減少悶熱、不舒適感，醫護人員透過手套採檢，較為安全。彭裕民也指出，檢疫亭採取雙面設計，以採檢1人10分鐘計算，最高1小時可替12人採檢，提升效率。

彭裕民也說，這套正壓式採檢亭還具有節能舒適，維持舒適溫度、濕度，一天電費不超過60元，還有獨立潔淨功能，為Class 1000無塵室等級，優於醫院外科手術室，且組裝迅速，僅需兩天即可完成，有利於快速布建。

工研院也與台大生醫園區分院、新竹馬偕醫院合作，台大生醫園區分院長余忠仁表示，正壓式檢疫亭可有效杜絕醫護人員及病患交叉感染，不須穿脫防護衣，減省時間，可望提高醫療院所篩檢能量。

此外，正壓式檢疫亭的跨領域6大系統組件，多數來自台灣製造的供應商，彭裕民也說，若其他國家有需求，也會將工研院跨領域整合的防疫科技，攜手輸出台灣，發揮「Taiwan Helps, ITRI Helps」的精神。

工研院綠能與環境研究所所長王人謙指出，為了貼近醫療人員的需求，研發團隊也與臨床醫師開會，了解現行方式，因此從改善穿脫防護衣、非獨立採檢站的缺點，設計出正壓式採檢亭；工研院生醫與醫材研究所所長林啟萬也表示，這套系統適合用於邊境篩檢，成為防疫守門員，，未來搭配工研院的疫開罐達成採檢及檢測一條龍的模式，全程僅需1小時10分鐘就能完成。

(中時 )