民眾持健保卡購買及領取三倍券，遭疑有個資外洩問題。政務委員唐鳳表示，台權會曾提醒三倍券序號外流疑慮，為感謝台權會提醒，她會連同親朋好友湊數份三倍券，捐給台權會。

唐鳳辦公室表示，台權會曾提醒，若超商店員抄下序號，當事人領取花用後，就可追蹤消費紀綠，基於台權會的提醒，這次包裝三倍券的信封已經特別調整，不會看到序號，唐鳳為感謝台權會，特別將連同信封，捐不止一份紙本券給台權會，用意也在說明，多份外觀相同的紙本券，分不出哪份紙本券是誰領的。

唐鳳今天是在接受廣播訪問時，提及捐三倍券事宜，她也說，健保卡上不能存放跟醫療無關的紀錄，就像報稅時也沒有存放報稅紀錄，僅是「讀取」而已，這是跟健保署合作的公共服務範圍，跟過去財政部報稅、衛福部買口罩，或現在跟超商買振興券一樣，超商只是提供讀卡機跟螢幕而已，僅確認民眾沒有重複發給振興券。

對於主持人詢問，身分證能否購買三倍券，唐鳳說，目前紙本是以健保卡為主，因為14歲以下的朋友不一定有身分證。

(中時 )