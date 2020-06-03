全球新冠疫情趨緩，經濟重啟愈趨審慎樂觀，使台灣股匯兩市也愈趨受到國際熱錢青睞，加上台商未來持續回流趨勢未變，使新台幣兌美元匯價欲小不易。今早盤以來，台股匯雙飆，令人側目。

新台幣兌美元匯價，周三甫開市暫報29.95元，升值3.8分，但這也是今天的最低匯價，之後新台幣持穩登高，早盤的最高匯率一度來到29.85元，大幅升值1.38角，而迄上午11：41的匯價仍達29.985元，仍強勁升值9.3分。

台股方面，受惠雙王台積電與股王大立光領軍電子股強彈，而且前兩個交易日表現弱勢的防疫概念股與生醫兩族群，也在短線適度整理後再度轉強，加上國際油價持續上漲，激勵台塑四寶等塑化族群勇猛向前行，而國泰金、富邦金、兆豐金與中信金等，在大股東不偏空，與法人作價積極下，也多呈欲小不易格局，係周二盤勢開高之後还回頭主因。

迄上午11：42的加權股價指數，暫報大漲153點，為11281點，改寫本波自8523點低檔反彈以來新高水準，目前的漲幅1.37%，成交1438億元。

(工商 )