加拿大兩家主要電信公司周二宣布與瑞典愛立信與芬蘭諾基亞合作布建5G通訊網路，這表示兩家公司的5G計畫已經排除中國華為技術的參與。

加拿大貝爾公司（Bell Canada）與研科（Telus Corp）決定斷開華為，將減輕加拿大政府在決定是否讓華為參與5G網路建設的棘手程度。加拿大政府目前仍在評估5G網路的安全隱憂，尚未決定是否跟進美國禁止華為參與5G建設。

加拿大貝爾是加國第二大行動電信公司，繼之前宣布諾基亞將提供部分5G網路技術後，周二又宣布將與愛立信在其核心的5G網路布署上展開合作。

研科則宣布已選定愛立信與諾基亞作為5G網路設備供應商。加國另一家主要電信公司羅傑斯通訊集團（Rogers Communications）此前已經宣布5G計畫將與愛立信合作。

除了在加拿大受阻之外，華為在德國的5G業務再度踢到鐵板。德國電信公司Telefonica Deutschland周二宣布選擇與愛立信合作，共同建設在德國的5G核心行動網路，並表示這個選擇將保障其下一代服務的安全性。該公司的表態，意味著德國三大行動電信公司的5G網路建設計畫都已經排除華為的參與。

(時報資訊)