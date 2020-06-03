連鎖餐飲集團六角（2732）今（3）日召開股東常會，通過2019年財報、盈餘分配及資本公積現金發放案，決議以盈餘配息8元、資本公積配息0.5元，合計配息8.5元。展望後市，公司表示，4月後消費動能已逐步回溫，預期營運將在第二季落底，下半年可望回升。

六角2019年合併營收達49.55億元，年增28.52％，毛利率雖略降至46.78％，但營益率升至12.11％、創近6年高點。歸屬母公司稅後淨利3.8億元，年增達1.28倍，每股盈餘（EPS）9.7元，優於前年4.46元，營收、獲利、EPS齊創新高。

六角表示，去年營收成長主要受惠「Chatime日出茶太」全球加速展店、外送平台合作推升同店營收成長，聚焦中國大陸經營的轉投資杭州瑞里門店數持續擴張，王座餐飲維持穩定市占率，配合總部費用控制得宜，使整體營運顯著成長創高。

受各國相繼封城鎖國防疫，衝擊旗下Chatime日出茶太營運，六角2020年1～4月自結合併營收10.66億元，年減28.84％，為近3年同期低點、仍創同期第3高。首季歸屬母公司稅後淨利820萬元，季減89.8％、年減88.52％，每股盈餘0.2元，雙創單季新低。

六角表示，今年營運雖受新冠肺炎疫情衝擊，仍堅持高配息政策，盈餘配發率達87.63％。展望後市，旗下四大事業體營運多在2～4月陸續落底，4月後已見消費市場動能逐步回溫，確立營收已於4月落底，若疫情未二度爆發，單月營收可望逐步回升。

六角指出，轉投資的杭州瑞里在中國大陸逐步解封下，營收自3月起逐步回升。台灣亦在疫情趨緩下帶動消費動能回升，旗下經營餐食品牌的王座餐飲5月營收已與去年同期大致持平，甫併入的天恩粉圓5月拉貨動能亦回升，營運同步明顯復甦。

至於已布局全球6大洲的主力茶飲品牌「Chatime日出茶太」，受歐洲、美洲、東北亞及主力的東南亞市場陸續封城防疫衝擊，4～5月營運受影響較大。不過，5月底以來代理商對原物料訂單動能增溫，已見明顯需求回籠。

展望今年，六角擬定3大營運方針。首先，旗下茶飲品牌將在全球持續積極擴張，「Chatime日出茶太」已完成6大洲布局，目標3年內全球門市上看2000家，加上與杭州瑞里股權策略合作，集團全球店家數去年底已達2600家，今年續朝達3000家門市里程碑邁進。

其次，日出茶太將全面強化營運實力，升級店裝、行銷企畫及產品研發規格，以推升品牌力及產品力。最後，經營餐食的王座旗下5大品牌總店數已達一定經濟規模，六角將持續優化營運管理，持續致力改善成本及費用結構，以提升獲利能力。

(時報資訊)