在四大超商、全聯等實體通路宣布開賣口罩外，電商網家(8044)、momo、博客來、Yahoo奇摩購物中心、蝦皮購物也陸續宣布加入口罩販售行列，不過先開跑電商Yahoo奇摩購物中心、博客來上午都出現當機情況，民眾捧錢還搶不到口罩。

隨著國內疫情逐漸趨緩，中央流行疫情指揮中心宣布，6月1日正式解除口罩販售禁令，各大實體通路陸續上架，電商也陸續公布販售時間，不過，瞬間流量塞爆網站，但評估隨著各大電商下午開賣後，情況將會舒緩。

網家指出，因應市場需求，PChome 24h購物宣布將從今天下午起，於站上首波開賣逾萬片中衛口罩，其中包含平面口罩，每盒50片裝，售價300元，並有深丹寧、櫻花粉、櫻桃紅三色，每人限購2盒，以及酷黑款式的立體口罩，每盒50片裝，售價699元，每人限購1盒，且將積極溝通廠商配貨事宜，持續進貨、上架口罩商品。

蝦皮購物也在剛剛宣布，今天下午後在蝦皮24h正式開賣中衛口罩，第一階段將準備櫻桃紅與深丹寧兩款、共計數百盒提供消費者自由選購，單盒有50片口罩，售價300元，一人限購一盒；此外，選擇全家超商取貨還可享滿199元免運優惠，等於買一盒免運，蝦皮購物也提醒，之後將會持續補貨，民眾毋須過度恐慌搶購。

富邦媒(8454)旗下通路momo購物網宣布今天晚間起，開賣第一波中衛CSD醫用50片盒裝口罩，有櫻花粉、深丹寧、櫻桃紅、酷黑4種顏色選擇，周末更預計開賣薰衣草紫色，由於數量有限，每會員限購1盒。

(時報資訊)