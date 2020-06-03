美國暴亂，國民黨主席江啟臣以他當年在美國留學拿碩博士，對照如今的暴亂，質疑「這是我們曾經景仰、效法的美國嗎？」並籲請蔡總統，基於中華民國憲法的價值承諾，對美方此次處理抗爭的做法表達嚴正關切！並請外交部、僑委會，盡一切可能保障我國僑民安全。

江啟臣在臉書指出，美國創造過許多典範，但美國不是天堂。他在美國唸書的歲月中，就見證過美國族群衝突、貧富差距的嚴峻難解。也不時困惑，這麼一個社會科學發達的國家，怎麼會縱容各種社會問題惡化至斯。

他說，這次從一名白人警察執法過當，造成非裔嫌疑人窒息死亡的悲劇，延燒到美國五十幾個城市的群起抗爭。不管是死者生前哀號「不能呼吸」的那幾分鐘，或是各地抗爭的畫面，都觸目驚心。

江啟臣指出，這起危機背後，有美國長期的族群隔閡與不信任的問題；有中期Covid-19(新冠肺炎)疫情與經濟衝擊，對非裔族群造成生存壓迫；而此案更喚起過往許多黑人無辜死於警方執法的記憶，延續先前black lives matter抗爭中未熄的怒火。這場泛美抗爭的爆發，實無意外。

他說，讓人錯愕的是，川普總統面對眼前危機，卻拿出「以暴制暴」的強硬立場，高喊不惜派出軍隊「與民對決」。而週一為了在白宮前拍照，不惜動用催淚瓦斯、閃光彈、橡膠子彈驅散和平示威者，更是引起包括華府主教批評在內的公憤。目睹這一切，有時不禁懷疑：「這是我們曾經景仰、效法的美國嗎？」

江啟臣指出，國際上講實力，也要講是非；美國長期以來能領導世界，靠的不只是經濟軍事強權，更是價值承諾。台灣長年「親美」，也是基於對民主、自由、人權價值的信念共享，而不只是盲目選邊。如果在川普政府背離這個價值基礎的當下，我們噤聲緘默，將如何能贏得國際尊重？我們又如何能在抨擊中共、港警對民主運動的打壓時，保有立場一致的理直氣壯？

江啟臣強調，這次，連長年與美交好的歐盟，也嚴詞抨擊美國警方濫權，呼籲限制武力使用。他也以國民黨黨主席的身份，籲請蔡總統，基於中華民國憲法的價值承諾，對美方此次處理抗爭的做法表達嚴正關切！同時，也要請外交部、僑委會，盡一切可能保障我國僑民安全，提供各種必要的協助。

(中時 )