電動輔助自行車與電動自行車和電動機車的差異。（趙婉淳攝）

國民黨立委蔣萬安現場和朱同學示範騎乘電動自行車（左）與電動輔助自行車（右）。（趙婉淳攝）

近五年來，高中生騎乘電動自行車發生事故與死傷人數飆升2.69倍，藍委陳雪生提案修法，希望明訂最低騎乘年齡、加保汽車強制險、掛牌方可上路，為了敦促修法進程，藍委蔣萬安今天與靖娟基金會共同呼籲應盡快三讀，另也建議強化交通安全教育，以維護青少年駕駛人的生命安全。不過，有來自花蓮的學生，考量方便上放學，不認同修法限制最低騎乘年齡。

根據交通部道路交通安全資料整合與分析平台近5年數據顯示，15至17歲青少年騎乘電動自行車事故與死傷人數，從2015年189件156人死傷，直到2019年提升至493件420人死傷，死傷人數飆升2.69倍。

靖娟基金會前陣子進行問卷調查，有25.7％國中生表示騎過電動自行車，其中11.2％因此發生事故。另有9成家長認為應規定騎乘電動自行車最低法定年齡，8成家長認為應掛牌與投保強制險。

靖娟兒童安全文教基金會執行長李月琴表示，市面販售的電動自行車，購置時被改裝，時速都超過規定的25公里，「跟機車沒兩樣」，由於青少年在不清楚交通安全知能就上路，造成死傷人數逐年攀升。

來自花蓮市的王老師上午也偕同有騎乘電動自行車經驗的學生到場，王老師表示，偏鄉地區大眾運輸不夠健全，加上隔代教養，導致孩子假日需靠電動自行車買三餐。他透露，花蓮高工、花蓮高農各有100輛電動自行車，但花蓮市區的交通事故率，其中電動自行車就佔三成。

王老師認為，在無明確法令規定騎乘年齡下，向政府大力疾呼，要將正確騎乘安全知識納入正式課程。不過在場的朱同學卻認為不該訂定年齡限制，由於家長不一定有空接小孩，但認同要強化交通安全知識。

為保障青少年的生命安全，國民黨立委蔣萬安與該會共同提出四大訴求，包含限制騎乘最低年齡，要求駕駛須先完成安全駕駛課程方可上路，將電動自行車納入汽車強制險，且應掛牌上路，呼籲修法盡速完成三讀。

與會的交通部路政司專委李昭賢說，目前約有49萬輛電動自行車在路上行駛，改善交通安全，教育是不二法門，交通部積極結合NGO推廣交通安全教育。去年已完成第一波修法，接下來的確要再補足所缺的板塊。

(中時 )