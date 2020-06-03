英國首相約翰遜（Boris Johnson）今天（3日）於香港《南華早報》發表文章，若港版「國安法」一旦正式實施，英國已準備好延長持有英國國民海外護照（BNO）的港人到英國的簽證至12個月，並進一步給予移民權利，包括於當地工作。他形容，假如落實修改簽證制定，將是英國史上其中一個最大的移民政策修訂。

約翰遜同時希望大陸與國際合作，讓香港繼續繁榮發展，強調英國並不打算妨礙大陸崛起，反而希望陸英雙方可在各個議題合作，並歡迎大陸成為國際領袖之一，期望大陸會遵守國際協議。

大陸外交部發言人趙立堅日前表示，英方曾承諾不給予持有BNO的香港中國公民居留權，若英國單方面改變做法，是違背既有立場和承諾，希望英國公正客觀看待港區「國安法」，不以任何方式干預香港事務。

香港01引述約翰遜在《南華早報》撰文指，香港的成功有賴於人民的自由，可追逐自己的夢想，又可公開表達己見，而且有獨立的法院，生活在法治當中。他說國安法將削弱香港自由和自治，假如北京堅持實施將抵觸《中英聯合聲明》。

約翰遜指出，目前香港有約35萬人持有BNO護照，另有250萬人合資格申請，一旦國安法落實，英國將修改入境措施，延長持有BNO的港人簽證，由目前的6個月增加到12個月，並讓BNO持有人可在當地工作，成為取得公民資格的途徑。

對於相關修訂，約翰遜表示，並不希望走到這步，但假如有需要會落實修訂，並形容這是英國歷史上簽證制度最大的修改之一。

約翰遜表示，從去年香港的反修例示威來看，假如大陸堅持就國安法立法，將導致局勢火上加油。他表示，大陸可與國際合作，讓香港繼續繁榮發展，又強調英國並不打算妨礙大陸崛起，反而希望可以在各個領域合作，並歡迎大陸成為國際領袖之一，期望大陸會遵守國際協議。

(中時 )