教育部於1日發起一份名為「大專校院境外生來台檢疫空間暨來台學生類別調查」的通報，請各大專校院提供境外生返台檢疫量能。(李侑珊翻攝)

新冠肺炎疫情趨緩，陸港澳僑等境外生殷殷期盼能趕緊返台就學，近來多所私立大學校長與主管也呼籲。而教育部近日開始調查各大專校院檢疫量能，請各校回報提供的防疫宿舍及旅館等空間情況，也調查不同身分的境外生，各大學也都在等候中央一聲令下，便啟動境外生回台作業。

清華大學與世新大學陸生近日發起一份連署書，吸引逾千名兩岸大學師生參與連署，發起連署的陸生團隊表示，每天都在等待台灣政府通知結果，讓陸生能夠回台念書，如果可行，希望能在6月中下旬開放陸生返台，並且可採取「專案優先」做法執行，也就是讓有畢業需要的陸生先回台。

除了陸生自行發起連署，近來不少私立大學校長與主管也紛紛登高呼籲，希望能讓陸港澳僑等所有境外生陸續回台。

對此，教育部近日也展開調查，並在1日發起一份名為「大專校院境外生來臺檢疫空間暨來台學生類別調查」的通報，請各大專校院提供境外生返台檢疫量能，並於2日中午回傳。

該份調查主要針對大專校院境外生來台檢疫空間調查，其中包含防疫旅館、宿舍等防疫空間設置，另外也調查大專校院境外生來台學生類別調查。

實踐大學校長陳振貴表示，校方也有收到教育部這份通報資料，不過當中還有些問題，主要是考量到屆時返台境外生人數可能不少，學校的住宿空間有限，校方因此已掌握全台有21間防疫旅館，但境外生返台時間仍未定，現仍無法與旅館簽約。

陳振貴認為，8月2日是最好的時間分水嶺，在此之前可以讓本學期舊生境外生趕快先返台，之後還有國際生與新生，可再安排。

另外論及陸生來台困難重重的問題，陳振貴則說，主要是大陸教育部之前發布的公文，提到是當前兩岸關係影響陸生來台政策，讓我教育部與陸委會很難處理，但問題又出在是更早之前，也就是疫情爆發時，我方先公布陸生禁來台，所以大陸才會強勢頒布陸生來台禁令，兩岸因此更冰凍。

(旺報 )