日前大法官會議宣告刑法「通姦罪」違憲，即日起該罪正式失效，引發熱議，也讓不少正宮崩潰，美女律師李怡貞事後直言此罪其實很難成立，坦言如今可鬆口氣，因為「我終於不用在狀紙不斷描述幾分幾秒處插入拔出」，資深刑警也鬆口，洩抓姦筆錄內幕，不但猶如黃色小說，且對女生相當不公平。

資深刑警高仁和作客《新聞挖挖哇》，聊到最近熱門議題「通姦除罪化」，透露過去受理大老婆提出妨礙家庭罪的案件，警方須配合幫抓姦，並將當事人帶回警局做筆錄，而這份筆錄男女都得做，但程度卻大相逕庭，對男方頂多問「何時認識小三」、「發生幾次性行為」、「有無在其他地方發生關係」，然對女方卻是問到徹底。

高仁和表示，一樣都在偷情的兩人，小三會被問更加血淋淋的問題，如「為何發生性關係」、「一次多久」、「有無射精」、「有無避孕」、「有無在車上發生」等等，非常細節、露骨，宛若黃色小說，而因為當年警察的男女比例差異大，筆錄都是由男警來做，對女性來說根本二次傷害。

(中時電子報)