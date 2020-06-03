台中市議員施志昌、林祈烽今天在警消環衛質詢中，針對綠資材中心去化問題提出質疑？施志昌表示，目前供給大甲綠資材中心的各清潔隊，今年堆置的木材量已達1萬2617.7公噸，但去化量僅502公噸，僅佔4％！

施志昌表示，環保局投入了4100多萬，包含破碎機具、破碎場、廢木堆置區與復育區入口整建以及綠化工程等，當時是說大甲綠資材中心會在去年九月試營運，但因為有人檢舉包商於堆置區的工程偷工減料，所以造成工程延宕，至今廠區部分還在驗收，仍未正式啟用，但綠資材破碎與去化已經先啟動，但目前仍有許多問題。

施志昌指出，根據環保局提供的資料，109年一月至五月實際上收到的量與累積處理的量，截至4月底止堆置於各區隊之廢樹枝共計1萬2617.7公噸，但統計自109年1月至5月底，破碎量僅1,015公噸。

目前大甲綠資材中心規劃的去化管道主要有二，第一，提供民眾申請領用，累計1至4月民眾共領用502.63公噸；第二，於原地試辦堆肥，希望透過生物分解作用，讓廢木屑成為腐植土（資材），創造資源循環再生性。但因為目前為試辦階段，且從做堆肥從開始到變成腐植土需要半年，所以目前能去化的量很少。

施志昌表示，去化量竟然只佔堆置量的4％？且破碎量也僅佔收回來的量的8％？去化量也只佔破碎量的一半？此外，根據業務報告，即使是文山綠資材中心平均一個月也僅能去化180多公噸，也就是說，台中各區收回來的綠資材，能夠處理的部份非常少，處理完了也沒地方可以去！

施志昌表示，去年會勘時環保局說大甲綠資材處理的木料可以送到外埔綠能園區做氣化發電，但現在顯然也遙遙無期！此外，像是文山綠資材中心的去化管道，有如觀光景點的步道鋪面、行道樹樹穴以及公園空地抑制雜草、校園花圃或是空地抑制雜草、園藝填土、甚至可以用來作為鍋爐燃料，他質疑，為何大甲綠資材中心現在沒拿來使用？

施志昌認為，由於目前去化管道少，即使未來要設置東勢綠資材中心，這類設施再多，也無法解決綠資材去化的問題。這不是綠資材中心不好，而是環保局把一項措施只做了半套，虎頭蛇尾，以前都說這些綠資材是垃圾變黃金，不解決這些問題黃金又會變垃圾。

(中時 )