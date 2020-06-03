女星何如芸與花蓮美侖飯店董事王敏錡16年婚變，正在進行離婚訴訟，4度調解未果，何如芸曾在臉書發表「不自殺聲明」，日前指控王敏錡婚後不忠，並聲淚俱下指曾遭家暴。王敏錡3日透過律師發表聲明，表示何如芸言論已嚴重污衊他及家人聲譽，並直指「兩人離婚主因為何小姐驚人的消費習慣」，「經財務統計，何小姐這些年來以多張信用卡任意購買珠寶，名牌包包等奢侈品，其總額相當於一棟豪宅有餘」。

●王敏錡聲明全文：

對於本人的家務事持續躍上媒體浪費社會資源，在此向社會大眾表達最深的歉意。一直以來本人顧及多年夫妻情分，且為了保護 未成年子女的安全及感受，故對何如芸小姐所做的一切不實指控， 均保持沈默以對。然而近日何小姐的言論已經嚴重污衊本人及家人聲譽，為了捍衛清譽，本人決定提出相關聲明以正視聽。

一、 何小姐指控本人家暴一說，完全悖離事實，無中生有。

結婚十幾年以來，本人未曾有過家暴行為。何小姐將八年前某次自己滑倒受傷赴醫就診之紀錄，於離婚案件爆發後，刻意扭曲為家暴事件。何小姐數度藉此恐嚇、威脅本人，近日更公開汙衊本人家暴，著實不解其用意為何，本人願意接受法院檢驗 以還清白。

二、 兩人離婚主因為何小姐驚人的消費習慣。

婚後十幾年來，何小姐不僅不須負擔任何家用及小孩開銷，更有每月六位數的零用金、司機接送及個人座車，本人還得清償何小姐每年數百萬元的鉅額附卡消費，何小姐所謂每個月僅兩萬現金之說，實屬荒謬。本人雖然規勸何小姐多次，卻仍因其驚人消費習慣而爭吵不斷，經財務統計，何小姐這些年來以多張信用卡任意購買珠寶，名牌包包等奢侈品，其總額相當於一棟豪宅有餘，本人不堪負荷，逼不得已只好陸續收回附卡。但何小姐在數月後，即向本人提出離婚，基於彼此價值觀差距太大，本人同意。然為考量子女感受，仍讓何小姐同住於家中。何小姐不顧念上情，近來卻藉由媒體跟拍本人與友人正常社交餐敘活動之照片，指稱本人外遇五年，意圖將離婚歸咎於外遇 事件，實與事實不符，相信法院後續會還給本人一個公道。

三、 何小姐所指起家厝的貸款為支付何小姐開創事業背負的債務。

婚後因何小姐有意發展事業第二春，選擇代理泰國SPA 產品， 因此向銀行貸款開設公司，公司由其擔任負責人、經營業務， 這些過程何小姐在接受各媒體採訪時都曾清楚表示，也有公司登記資料可以查證。但何小姐經營不善背負的債務現在卻由本人負責清償，基於夫妻為共同生命體，數年來本人均正常繳納貸款，未有怨言，以上皆有真憑實據，何小姐昧於事實，於離婚之際竟對媒體哭訴憂慮其房屋遭拍賣，父母露宿街頭，實屬做戲。

四、 本人及家人對於何小姐之演藝工作一向保持尊重態度。

本人父母親白手起家、待人以誠，從未干涉子女工作，更無任何酸語諷刺何小姐職業之事，何小姐任意於媒體以一己之說污衊長輩及家人，令本人無法再保持沈默。離婚本為個人家務事，何小姐卻浪費社會資源，佔據媒體版面，無事實根據擅自 發表不實言論，企圖影響社會觀感，毀壞本人名譽，雙方已無 繼續調解之基礎，後續一切爭議，將靜待法院判決，以還本人 及家人公道。

109 年 6 月 3 日 王敏錡

(中時 )