（圖片來源／Facebook提供）

你有沒有這種經驗，明明已經與某人分手，不想再回憶傷心事，但偏偏Facebook的回顧提醒時不時就跳出來，在你的傷口上灑鹽。Facebook 3日指出，接下來將推出「動態管理」工具，方便用戶在同一處封存或丟棄舊貼文。

Facebook指出，不論是大學畢業進入職場，或是走出一段舊感情，他們了解「人生就是會不斷變化」，因此希望透過這項工具協助用戶輕鬆整理Facebook上的個人檔案，以便更確實反映用戶目前的生活狀態。

Facebook表示，舉例來說，用戶可以封存高中時期所發佈的貼文，也許仍覺得這則貼文很有趣，但不想讓其他Facebook用戶看見。用戶也可以透過「動態管理」工具，將不想要保留的貼文移至垃圾桶。除非用戶選擇手動刪除或還原貼文，否則移至垃圾桶的貼文會在垃圾桶中保留30天後刪除。如此一來，若用戶刪除舊貼文後改變心意，仍有轉圜的空間。

Facebook指出，為了方便用戶同時管理大量貼文，「動態管理」工具可讓用戶大量檢視和管理貼文。Facebook也開發了篩選功能，讓用戶能篩選出要尋找的內容，例如包含特定用戶或特定日期範圍的貼文。

Facebook將首先在行動版介面推出「動態管理」工具，未來也將在Facebook桌面版與Facebook Lite應用程式中開放使用。Facebook將持續為此工具打造新功能，確保該工具能滿足用戶需求，協助用戶管理自己的Facebook數位足跡。

(工商 )