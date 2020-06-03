南山人壽今（3日）召開109年股東常會，工會人員一早於場外舉布條抗議，呼籲「小尹硬起來，終於系統亂象」，並抨擊「董事會無能，勞資爭議未解」。
直至上午11:10，有股東發言希望副董事長尹崇堯能説明公司經營理念等，「副董坐了2小時，可以説説話呀！」
不過，85歲董事長陳棠擋下來，對著麥克風説「公司會善待員工，公司的好和工會是一體的」。而稍前，陳棠也向「去年遭襲欠公司道歉」的股東公開質疑及埋怨，代表南山向這位股東說抱歉。
南山人壽股東及企業工會成員，並要求公司成立專案，追討允諾要為境界系統負責的前董事長杜英宗，歷年來累積共領到約達的5.4億薪酬。
對此，南山人壽法務長回覆股東詢問，表示目前的境界保戶系統還未完全穩定，等到全部解決才能整理統計損失，才能進一步對系統公司SAP加以處理。「目前也還沒提出任何告訴。」
股東則在現場場繼續砲轟，「到底要不要告杜英宗？向杜英宗追討薪酬？公司還是沒有回答。」
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(中時電子報)
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