台北花卉產銷公司總經理張堂穆（右）3日鼓勵大家，多多採買台北花卉公司的國產花卉。（張穎齊攝）

行政院推出的三倍券將在7月15日上路，媒體詢問北市副市長黃珊珊是否會領三倍券，黃3日說，她會用悠遊卡，中央此次振興券已納入電子票證，包括悠遊卡、一卡通等，但必須實名制綁定，每種支付方式都各有優勢，現在每個民眾都希望以最方便的方式振興，重點還是刺激消費。

黃珊珊表示，會再與各局處討論如何在北市使用三倍券，但她應會用悠遊卡，因悠遊卡是北市電子票證重要的支付工具，且全國有2000萬張流通，只是大家有不同的方式，多元選擇是好事。

黃說，希望市民把錢、振興券留在北市，其他縣市也可來北市觀光旅遊，有關商圈及消費市場，經產發局討論後，下周會有比較具體內容，市長柯文哲也討論用其他支付工具加入這波暑假旺季消費。

她強調，今年是台灣學生唯一1次放暑假不能出國，所以國內消費市場應有爆炸性發展，加上振興券，所以今年朝向拚國旅，把國旅留在北市，另外加碼也有很多形式且，市場節也即將開始，產發局上半年未用的相關預算，都會在7月份後，在所有傳統市場、商圈等，配合振興券推出相關活動。

「希望民眾都能報復性消費！」黃珊珊提及，關於振興券，民眾必須先儲值3000元，信用卡可能是另種模式，悠遊付綁定的則是銀行帳戶，民眾在疫情3個月來都很悶，希望接下民眾都能去買花、去餐廳聚餐，該結婚的結婚、該過生日過生日。

此外，她也說，台北花卉公司在疫情期間受到很大的影響，損失慘重，4個月營業額就掉了1.5億元，畢竟民眾會買魚、肉、菜，但不一定會買花，現在正值畢業季，北市學校的畢典也照常舉辦，希望趁此機會，全力推銷國產花卉，也希望大家拿到振興券時，可多多採買花卉。

(中時 )