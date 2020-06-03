非裔佛洛伊德遭美警不當執法致死引起全美示威，至今全國群眾憤怒仍未消退。面臨眾怒逼近，美國總統川普表示若有暴動，聲稱將部屬「成千上萬」重裝部隊平亂，引起爭議。不過加拿大總理杜魯道被媒體問到對於川普的說法，在鏡頭前語塞21秒才緩緩吐出「這是讓人們團結在一起的時刻，這是傾聽的時刻」。

被媒體問到對於川普動軍隊平示威的說法，加拿大總理杜魯道在鏡頭前陷入語塞21秒。

據美國有線電視新聞網報導（CNN），杜魯道（Justin Trudeau）被媒體問到，「川普威脅要動用軍隊對付抗議者，昨天為了讓他可以去拍照，警察還對和平示威者發射催淚彈，你對此有何看法？如果你不置評，你認為會傳達出什麼訊息？」此後杜魯道神情顯得相當尷尬，陷入沉默將近21秒後，才吞吞吐吐地回答。

杜魯道表示，「我們都驚恐地看著美國正在發生的事，這是讓人們團結在一起的時刻，這是傾聽的時刻，這是學習的時刻，儘管經歷了年復一年和數十年的發展，但不公平仍然繼續。」報導稱，他回答明顯為了避免直接批評川普，才會顯得如此左支右絀。

杜魯道也強調，自身也面臨挑戰，「種族歧視在加拿大也每天發生，制度上也有歧視」，但媒體仍繼續追問為何不直接評論川普，杜魯道僅表示他的工作是將重點放在加拿大人身上。

此外，杜魯道同日赴國會接受質詢時，再次被問到相同問題，甚至過往「自己把臉塗黑扮黑人」的黑歷史也被翻了出來，他表示自己已反省，且加拿大政府已採取實際行動，成立反種族主義秘書處；而在在佛洛伊德事件發生後，會做出更多努力。

(中時電子報)