警方偵破醫美診所將每顆只能擊發2400發聚焦音波能量原廠儀器探頭程式破解，改造成每顆可即發1萬發聚焦音波能量儀器探頭，效果大打折扣。（盧金足攝）

不肖醫美診所使用低價「水貨」，音波拉提線材、胎盤劑等高價醫美劣禁藥及不良醫療器材， 只為市價一半價錢，以低價招徠客源。（盧金足攝）

謝嫌利用合法成立診所違法販售未經核准許可醫療器材、醫美藥物療程牟利，影響民眾身心健康。（民眾提供／盧金足台中傳真）

檢警偵破醫美診所利用違法Ulthera音波拉提超音波儀器及ELLANSE等高價醫美醫療器材牟利案。（民眾提供／盧金足台中傳真）

盧金足／台中報導

刑事警察局中部打擊犯罪中心與高雄地檢署聯手偵破醫美診所打著不用動刀手術即能除皺又緊緻拉提，以削價競爭讓不少愛美人士趨之若鶩，身為醫師的謝姓主嫌，將未經衛福部核准許可輸入類低價超音波儀器，每顆只能擊發2400發聚焦音波能量，改造擊發1萬發探頭，有消費者覺得效果欠佳，向警方舉報，揭發這起不肖醫美牟暴利案，該家醫美診所網頁介紹，也有演藝圈是常客，全案警詢後依涉嫌《藥事法》等罪嫌解送高雄地檢署偵辦後，以20萬元交保候傳。

警政署刑事警察局偵查第六大隊第二隊隊長徐名谷表示，今年二月中部打擊犯罪中心破獲一起醫美診所使用不良醫材案，讓這名消費者心生警覺，主動向警方報案，質疑這家位在台北市中山區的醫美診所使用的劣禁藥及不良醫材。

警方指出，37歲的謝姓主嫌在台北市開設這家醫美診所近6年，還在高雄設有倉庫儲存非經衛福部核可的水貨等不良醫材，本身為醫師還知法犯法，以低價吸引客源，獲利驚人，平時開名車代步，醫美診所開在台北市受害女性達上百人。

警方查獲贓證物Ulthera 音波拉提超音波儀器、Ulthera 音波拉提超音 波儀器探頭、ELLANSE 皮膚植入劑、音波拉提線材、胎盤劑等高價醫 美劣禁藥及不良醫療器材，經估算總市值達近千萬元。

徐名谷指出，謝嫌利用網路社群平台，向消費者宣稱診所使用醫美藥物及醫療器材均為公司原廠貨，消費者在診所諮詢療程後，再以未經衛生福利部核准許可輸入醫美藥物及醫療器材販售消費者牟利。

謝嫌利用合法成立診所違法販售未經核准許可醫療器材、醫美藥物療程牟利，影響民眾身心健康，刑事局中部打擊犯罪中心與台北市府警察局中山分局、高雄市警察局苓雅分局及保安警察第二總隊刑事警察大隊等單位共組專案小組深入追查。

專案小組歷經數個月偵查蒐證，確認謝嫌位於台北市、新北市 及高雄市等住居所位置，並掌握謝嫌利用經營醫美診所使用未經衛生福利部核准輸入許可Ulthera音波拉提超音波儀器 及儀器探頭施打客戶牟利事證。

警方在謝嫌位於新北市三重區租屋處搜索查獲胎盤劑及不明藥劑等劣藥，再於台北市中山區謝嫌經營的醫美診所，查獲未經衛生福利部核准輸入許可Ulthera音波拉提超音波儀器

、儀器探頭、ELLANSE皮膚植入劑及拉提線材等不良醫療器材，使用「水貨」產品價格為合法的一半價錢，消費者花錢卻不知用到非法產品。

隨著科技進步，近年來醫美界出現新的創新技術及儀器，警方指出，現在很夯的醫美器材-「Ulthera音波拉提超音波儀器」，醫美界強調不用動刀手術，即能改善皮膚鬆弛讓皮膚看起來更緊緻拉提，吸引很多想留住青春的客源，但也造成醫美業者削價競爭。

警方表示，謝嫌使用未經衛生福利部核准許可輸入的是類低價超音波儀器，合法售口的機器一台約250萬到300萬，但謝嫌向消費者販售療程牟利的機器一台約100多萬元，並將每顆只能擊發2400發聚焦音波能量原廠儀器探頭程式破解，改造成每顆擊發1萬發聚焦音波能量儀器探頭，牟取不法利益。

刑事警察局提醒，民眾在愛美之餘，針對使用醫美相關療程前，應充分了解所使用產品資訊，施作所使用醫美儀器、皮膚植入劑、肉毒桿菌或玻尿酸等醫美產品前，可請診所醫師提供醫美儀器及施打藥劑完整包裝，檢視是否有經衛福部許可證明「醫療器材許可證字號」及「藥品許可證字號」，並在施打前錄影自保，以免施打到醫美劣禁藥或不良醫療器材，免得漂亮不成，反而還會傷害到自身健康。

(中時 )