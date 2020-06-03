美股從3月低點以來，上演一場戲劇化的反彈大戲，這場精彩的戲碼會不會隨時謝幕，成為投資人最關心的事情之一，市場論述也是多空交戰，其中，悲觀派的美銀美林研究主管Benjamin Bowler就提到，投資人認為政府的支持是市場最大利多，但這樣的心理，可能導致股市泡沫再現。

路透社報導，包括標普、那斯達克都在3月低點後，一路反彈到歷史高點附近，股市快速飆漲反而讓投資人陷入擔心，害怕在聯準會與政府的刺激政策下，股市將脫離經濟現實。

美國銀行研究歷史數據顯示，標普500指數在經歷30%的衰退之後，通常在六個月內會再一次觸底，若該經驗成立，那意味標普可能重回3月低點，距離周一(1日)收盤價跌幅高達28%。

同時，美銀美林全球股票衍生品研究主管Benjamin Bowler表示，投資者認為在政府的刺激性政策下，市場將會持續上漲，不過就是這種心理，反而恐讓股市泡沫化，因為投資者對他們的交易並沒有信心，任何的風吹草動都將影響他們的判斷。

(中時電子報)