台達電(2308)前4月合併營收為789.76億元，儘管新冠肺炎疫情衝擊全球電子產業，台達電今年營運目標未改變，美系外資看好台達營運前景，給予「買進」評等，目標價從167元調高至180元，激勵台達今天盤中股價一度站回150元。

大陸廠區復工順利，且遠距辦公及教學帶動NB需求強勁成長，風扇、資料庫中心、伺服器、UPS及基礎建設增溫，被動元件亦見到明顯成長，台達電第2季營運擺脫第1季谷底，累計前4月合併營業收入為789.76億元，較108年同期成長2%；台達董事長海英俊表示，第2季比第1季好很多，如果出貨順暢能達到營收目標，毛利率不僅優於第1季，亦可望維持去年同期水準，今年營運目標未改變。

台達日前宣布以總金額約加幣4500萬元(約新台幣9.65億元)收購Trihedral 100%股權，台達電表示，此次收購將強化台達電軟、硬體優勢，深入布局快速成長的自動化、人工智能及資料分析等領域，強化工業自動化等多元領域的銷售拓展。

美系外資表示，儘管擔心下半年PC及伺服器訂單可能放緩，但自動化設備受惠於全球解封，以及乾坤可望因5G手機成長，這些高利潤業務有望季增，且上游零組件成本相對有利，在產品組合升級及成本有利下，將2020/2021/2022毛利率上調0.5/0.9/1個百分點，盈利預測上調5%/2%/4%，重申「買進」評等，目標價從167元調高至180元。

(時報資訊)