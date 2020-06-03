5月ETF市場最熱話題，無疑是科技主題ETF連連上漲，其中又以科技趨勢浪頭上的網路資安勢頭最猛。大型金控旗下投信主管分析，目前市場資金流向科技主題型ETF有加速趨勢，因新科技日新月異本來就是長期趨勢，雖然會受到短期因素衝擊，但短暫回檔後總會再回到正軌。

另一方面，網路資訊安全身為5G暢通的先決條件，扮演第一線守門員的角色，重要性日益突顯，相關股價當然領先反應。資金看準全球未來大趨勢就在網路資訊安全領域，不斷搶進相關ETF，疫情後規模再創新高，總計已超過45億美元流入。

以國泰網路資安（00875）而言，成立後2個月就漲了逾2成，稱霸所有科技主題型ETF。據統計，受惠該檔ETF募集火熱，首度申報的受益人近8600人，加上科技主題型ETF持續吸金，近1年來受益人大增將近8.5萬人，成長幅度達551%，統計至今年4月底已逾10萬人。

駭客技術日益進步，網路犯罪朝大型化、組織化發展，這個「黑色產業」的成長速度很快，美國聯邦調查局公布2019年網路犯罪報告指出，2014年時，在美國因為網路犯罪造成的財務損失，是240億元；到2019年，暴增為1050億元，6年內成長率337%！但案件數則是從26萬件增加為46萬件，增幅約75%，顯示每個案件得手的金額快速成長。

全球資安公司利用「AI黑科技」建立起主、被動防護網，對付新型態網路攻擊，全新網路戰一觸即發，未來10年暗黑科技防護商機只會增長，不見消退。

納斯達克ISE全球網路資安指數，自3/18低點反彈，至5/29已大漲51.7%，而指數自2011年成立以來，每逢大跌後，觸底反彈動能十足，上揚趨勢平均能持續22個月，漲幅平均高達106.7%，投資人關注全球資安問題之餘，也可以逢低布局黑科技趨勢。

(時報資訊)