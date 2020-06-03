看好大數據分析平台商機，聯強(2347)集團旗下商用通路服務公司群環科技，近期與全球最大商業分析軟體服務商SAS合作，聯手為大型壽險公司建置可提前偵測異常、強化防弊與風險控管的數據分析與預測平台，除能提供風險預警能力外，亦能有效降低企業的防弊投入成本。

隨著大數據與AI人工智慧應用技術越來越成熟，企業積極建置大數據分析與人工智能平台，以有效輔助多元與龐大數據的處理效能、提高預測能力並有效降低數據處理成本。群環預期，未來5年將是各行業導入大數據分析與人工智能平台的黃金時期。

由於壽險公司業務數據量多元且龐大，保單核實機制不僅關係保戶權益，更攸關業務員獎金分配；加上近年來業務員詐欺案件層出不窮，金管會亦強化壽險公司的內部風控機制。

雖然各大壽險公司早已累積許多防弊與風險控管經驗（domain knowledge），但要處理龐大資料量，並進行多個維度交叉分析，是相當耗費人力物力的工作，若能導入數據分析與預測平台，將能更有效率處理龐大數據，並有提前預警效果。

群環技術整合事業部副總經理潘育群表示，以協助新光人壽導入SAS大數據分析與人工智能平台為例，此一平台具備三大特色，第一、介面簡單易用，使用者可由圖像化的關聯圖與風險積分評測，進行快速的判讀與勾稽；第二、用戶可以針對企業設定的各種複雜且細膩情境，便捷的進行設定與模擬，大幅提升模擬分析的時效；第三、透過常態性的追蹤與解析，可即時反應異常，提前預警潛在風險。

群環是聯強集團旗下專注經營商用產品與解決方案的公司，為台灣第一大商用加值服務商，協助新光人壽導入大數據與AI網路調查分析平台，是採用SAS的軟體、並由群環提供系統導入服務的網路調查分析平台，由群環協助建置、安裝、UAT測試、教育訓練以及輔導上線。

群環亦透露，目前尚有諸如連鎖型醫院、大型製造業、海運業等多項導入計畫，均為涉及多元大數據的模擬分析專案，預期未來五年將是各行業導入大數據分析與人工智能平台的黃金時期，潛在商機相當龐大。

(時報資訊)