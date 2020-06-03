行動支付迅速滲透民眾的日常生活，根據富邦金(2881)旗下台北富邦銀行信用卡大數據分析，今年第一季使用LINE Pay綁定富邦信用卡支付的刷卡金額大幅成長，與去年同期相比成長幅度高達124%，而刷卡筆數也翻倍成長，年成長169%。

北富銀表示，看好行動支付發展潛力積極與LINE Pay共同打造行動支付生活圈，隨著LINE Pay應用場景變廣、支付流程簡便且安全，大幅增加民眾以LINE Pay秒嗶消費的意願，今年再加上新冠肺炎疫情助長手機付款的消費風氣，催化了行動支付的普遍性，光是今年第二季可望持續穩定成長。

北富銀自2019年下半年起攜手LINE Pay，陸續與知名連鎖咖啡店星巴克、cama cafe及連鎖超市美廉社共同推出超值回饋，今年更加入連鎖速食店麥當勞及連鎖泰式星級餐廳瓦城與非常泰、道地泰式麵食餐飲大心、知名湖南菜餐館1010湘6大生力軍，亦將行動消費版圖擴及電信和旅遊，未來將納入更多知名的吃喝玩樂商家，朝更多元的消費場景邁進。

(時報資訊)