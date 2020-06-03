各地工廠在停工數月後，陸續出現復工，市場樂觀認為新冠肺炎疫情的高峰期已過去，以及日圓走弱帶動出口。

周三日經225指數高開312點，一度觸及近三個月的高點，晨收漲256.1點或+1.15%，為22581.7點。東證一部指數漲9.45點或+0.59%，為1597.1點。

交易所33個分類指數僅6個未上漲。無色金屬、運輸設備、橡膠產品為上午表現最好的分類。

上午表現最好個股為日本精工(NSK)漲7.1%，報875日圓。

其次為馬自達汽車漲6.7%，報742日圓，速霸陸漲5.7%，報2564日圓，經濟復甦的預期，國際需求提升的展望，讓先前跌深的汽車類股出現反彈，日產汽車也上漲5.2%，報431日圓，另一原因為日圓對美元和歐元近日的同步走軟，提振了汽車製造業的出口獲利能力，反映在股價上。

日本昨日晚間發布一警訊，東京出現34個新冠病例，為近一個月最高紀錄，然投資人並未在意該消息。美國的示威抗議活動亦被華爾街投資人忽略，美股昨日上漲。此皆顯示全球投資人普遍信心恢復。

(時報資訊)