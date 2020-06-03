新冠肺炎(COVID-19)爆發以來，印度當地對於中國大陸的不滿情緒逐漸加劇，再加上中印邊界情勢緊張，更推升了這一波反華情緒。這這波浪潮下，社群平台上不僅開始出現印度當地可取代知名陸製 App 的替代方案；更有神秘開發者研發一鍵移除中國大陸製 App 的應用程式，短時間內下載量激增爆紅，但最新發展是，這款 App 已經遭到 Google 下架。

五月底起在印度當地爆紅的「Remove China Apps」應用程式，已經遭到 Google 從 Play Store 下架，且連台灣的 Play Store 也都已經找不到這一款應用程式。這一款應用程式在推出短短兩周內創下 500 萬下載次數，在社群上被印度消費者，甚至還有寶萊塢演員極力推廣，引爆話題。

然而這款頗具爭議性的應用程式突然爆紅，也引起議論。獵豹移動執行長 傅盛 就在社群平台上傳了抗議這款 App 的影片，認為這違反了 Play Store 的規範，更應該下架。不料一語成讖，目前已經確認這款 App 已遭到 Google 全面下架。

據了解，「Remove China Apps」應用程式(僅有 Android 版本)的功用就如其名，安裝後可以掃描並且辨識手機中是否安裝了來自中國大陸的應用程式，並且協助用戶一鍵移除。包含茄子快傳(SJAREit)、CamScanner、阿里旗下的 UC 瀏覽器、阿里郵箱、金山軟件旗下的 WPS 等應用程式都可以被辨識出來並且移除。不過《絕地求生M》(PUBG Mobile)這一款游騰訊出品的手遊，或是廠商預先安裝在手中的應用程式，都無法成功辨識。

至於「Remove China Apps」遭到下架的原因，不外乎就是違反 Google Play Store 政策。App 不能鼓勵用戶取移除或阻擋其他 App 的運作，此外功能上這一款應用程式可以刪除其他 App 的作用，也跟病毒十分類似。因此遭到下架，並不出人意外。

除了這一款 App 遭到下架外，印度 Play Store 先前應用程式下載排行榜第一位的 App「Mitron」，原是一款鎖定取代 TikTok(抖音)的山寨應用，也已經遭到 Google 下架。

(科技)