台中市議員黃馨慧3日在警消環衛質詢時指出，藥局自2月6日實名販售口罩至今，販售數量已超過上萬，藥局讀卡機使用次數頻繁、損壞需自行負擔損耗，要求衛生局全額補助讀卡機更新，用實際行動，為第一線實名販售口罩的藥局加油打氣！衛生局長曾梓展指出，市府委由藥師公會統籌辦理提出申請，審核通過後，經費直接撥付樂局。

黃馨慧表示，所謂「工欲善其事、必先利其器」，藥局實名口罩販售時，可能因為讀卡機「讀不到健保卡」、「讀卡太慢」、「晶片卡汙損導致無法讀卡」，甚至是讀卡機使用次數頻繁造成機台內部彈簧鬆弛或卡住而損壞，更換過讀卡機的藥局不在少數，還甚至有藥局2個月讀卡機壞3次！都是藥局自行負擔損耗，幫國家隊販售口罩還要倒了錢？

黃馨慧說，政府2月6日口罩實名制後，隨著時間逐步提高民眾購買數量，每一位民眾購買一組，必須健保卡讀卡一次，讀卡機使用次數，可能已經超過上萬次。市府既然強調「超前佈署」，以目前830間實名販售特約藥局，每台以市價3900元計算，初估約350萬元，若是大量訂購或衛生局統一採購價格應該還可以降低，要求市府用實際行動感謝藥師辛苦，全額補助讀卡機，為防疫第一線藥局加油打氣！

針對中央6月7日大解禁，黃馨慧說，很多民眾還分不瞭解「大解禁」定義？到底還需不需要戴口罩、維持社交距離？市府要如何因應？還有哪些禁令未配合解除，仍需要民眾遵守？應該盡速宣傳、讓市民更清楚如何展開防疫新生活。

衛生局長曾梓展指出，台中市健保特約藥局約800多家，市府採申請制，特約藥局一台讀卡機補助約2000元，市府委由藥師公會統籌辦理提出申請，審核通過後，經費直接撥付樂局。

(中時 )