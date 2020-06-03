《刑法》239條通姦罪被大法官解釋宣告違憲，並即日失效，法務部用最速件方式擬函請求修法刪除，並已經進行內部簽呈，將送請行政院會通過後，與司法院會銜請立法院通過刪除239條通姦罪。

依《中央法規標準法》規定，廢止法律應經立法院通過，總統公布。所以，《刑法》239條仍將由立法院三讀通過後廢止，並且保留所廢條文的條次以括弧註明「刪除」2字。

(中時 )