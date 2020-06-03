通姦除罪 法務部函請立法院刪除法條 12:212020/06/03 中時 張孝義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 通姦罪違憲失效，法務部函請立法院刪除法條。（本報資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 《刑法》239條通姦罪被大法官解釋宣告違憲，並即日失效，法務部用最速件方式擬函請求修法刪除，並已經進行內部簽呈，將送請行政院會通過後，與司法院會銜請立法院通過刪除239條通姦罪。 依《中央法規標準法》規定，廢止法律應經立法院通過，總統公布。所以，《刑法》239條仍將由立法院三讀通過後廢止，並且保留所廢條文的條次以括弧註明「刪除」2字。 (中時 ) #通過 #立法院 #通姦罪 #刑法 #立法院通過 也許您會感興趣 社會熱門新聞 朱高正之子醉倒路上遭輾斃 駕駛遭起訴 - 社會 美女人妻穿薄紗 溫泉會館嘿咻國巨前人資長 - 社會 曾辦林益世 特偵名檢張進豐與高富帥兒 遭建商控詐財3億 - 社會 世界第1張靈異照片？流傳1世紀至今看仍發毛 - 社會 太神了！小貨車上保麗龍兩度掉落又彈回車斗嚇傻民眾 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。