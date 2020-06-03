台灣新冠肺炎疫情趨緩，疫情指揮中心擬在6月7日擴大解禁，不少境外生關注何時也能解禁進入台灣，教育部長潘文忠今天表示，最快這周就會由行政院召開跨部會會議做出評估，目前教育部提出境外生回台相關規畫，對於國外疫情做評估，後續境外生入台時程採分批安排，但仍待跨部會討論後作最後決定。

潘文忠指出，目前境外生共計13萬人，接獲有學校反映應屆畢業生回不回等問題，但他強調，台灣防疫陣線做得相當謹慎，所以，才能守住這個成果，各國疫情及防疫作為不同，目前全球多國仍處於疫情高峰，我們必須需戰戰兢兢、小心因應。

他說，疫情發生後就啟動安心就學，給予境外生最大彈性，接下來何時解禁，預計這周就會針對全球疫情研判，進一步做出討論。至於今年香港因為反送中、通過國安法政治因素，申請到台灣讀書同學成長6成，教育部目前會請各大學支持，外加名額也會評估各校需求，從原有的1％提高，支持願意到台灣求學的學生。

(中時 )