美國總統川普經常根據股市表現來評估他在白宮的表現，令人遺憾的是，以此衡量，他的對陸貿易戰失敗了。紐約聯邦儲備銀行和哥倫比亞大學的經濟學家進行的新研究顯示，由於美國對從大陸進口的商品加徵關稅，美國公司的股價至少下跌了1.7兆（美元，下同）。

美國《富比士》雙周刊網站2日報導，紐約聯邦儲備銀行經濟學家瑪麗阿米蒂以及哥倫比亞大學經濟學家孔相勳（音）和戴維溫斯坦表示，美國和大陸的關稅聲明使他們選取的樣本（包含近3千家上市公司）的總股價下跌6％，這些樣本上市公司的市值減少了1.7兆元。

研究指出，在6％這個跌幅中，3.4個百分點可歸因於（對公司普遍產生影響的）共同效應，2.6個百分點可歸因於從大陸進口產品、向大陸出口產品或在大陸銷售產品的公司不盡相同的糟糕表現。為開展這項研究，這些經濟學家確定了11個「候選」事件，包括「美國加徵關稅事件、大陸報復事件以及其他與美國或大陸的關稅無關的貿易戰相關事件」。第一個事件是2018年3月1日美國宣布對進口鋼鋁產品加徵關稅，他們將這個事件與2018年3月22日的事件、2018年9月17日宣布對2千億元大陸輸美商品加徵關稅以及去年5月10日宣布將這些進口商品的關稅稅率從10％提高到25％列為「美國關稅事件」。

研究顯示，美國的關稅聲明是導致美國公司市值下跌的主要因素。大陸宣布採取報復措施的「影響較小」，原因可能是美國宣布加徵關稅是意外事件，而大陸宣布報復不是。此外，美國出口到大陸的商品少於從大陸進口到美國的商品。最後，研究人員指出，在各方對美國的關稅聲明作出反應時，也許已將大陸報復這個因素考慮在內。

(旺報 )