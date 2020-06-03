中國工程院院士、大陸國家衛健委高級別專家組成員李蘭娟2日接受媒體專訪時表示，武漢市已針對近990萬人進行新冠肺炎的核酸檢測，加上之前已做過檢測的人員，累計共有1090.9萬人做過核酸檢測。除了6歲以下兒童人數，武漢市核酸檢測做到了普測等級，這不僅表明了武漢疫情防控的決心，也為其他城市的疫情防控提供了借鑒。

李蘭娟說，此次檢驗結果顯示，無症狀感染者比例僅為總人口十萬分之三，這表示武漢市無症狀感染者在全人群的佔比極低，加上現有的無症狀感染者都已採隔離觀察措施，平時再遇到無症狀感染者的機率非常低。另外，對106名無症狀感染者的的唾液樣本進行病毒培養，也未培養出活病毒，且這次發現的無症狀感染者無人轉為確診，亦無發現傳染現象。

李蘭娟指出，從分佈情形來看，武漢市未篩查出無症狀感染者的社區高達97％。武漢市疾控中心同時針對武漢市民生用水、污水系統以及各大公眾場合等地採集擦拭樣，並採集了部分寵物的樣本，共2314份樣品，檢測結果均為陰性。這4組數據充分說明，武漢是安全的，武漢人也是安全的。

(中時 )