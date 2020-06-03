因防疫政策，陸港澳僑生已將近一個學期無法回台就學，不少境外生在此期反饋，遠距授課問題多且品質不足，仍盼能回到課堂上課。實踐大學校長陳振貴表示，近日我教育部初步規畫，最快7月初分批讓陸港澳僑等境外生返台，「這是一件重大消息」，特別在陸生方面，也是給大陸善意的回應。

陳振貴指出，我教育部宣布2月3日起陸生暫緩回台，台灣各大學於3月2日開學，4月9日大陸教育部便嚴厲指責台灣「片面強調防疫,而罔顧陸生返台就學權利」，宣布停止2020年陸生來台就學，「這一點報復舉動,值得政府的重視」。

而目前全台未回來的陸生有8000多人，港澳生7972人，加總共約1萬6000人，其中應屆畢業約2500入。而實踐大學未返台陸港澳學位生有220人(其中陸生180人,港澳生40入)，都在用遠距教學實施「安心就學」措施中，校方計畫在返台後，準備針對陸港澳生開暑期班補課，特別要讓應屆畢業生準時畢業。

陳振貴建議我方政府，在安全無虞前提下，以類包機的方式，採用武漢包機的SOP，以應屆畢業生、學位生優先，利用暑假，分批將陸港澳生接回來，並分配北中南檢疫中心，配合學校宿舍，居家檢疫14天。「應屆畢業生要10個航班，其餘估計也要70個航班可載完，部份也可以搭船，如海峽號來台」。

陳振貴也指出，陸港澳陸生最大的焦慮是：應屆畢業生怕無法如期畢業，此外有些事急需儘快親自回台辦理，包括：(1)入台證到期、(2)租房合約到期、(3)行李和貼身物品整理、(4)辦理離校手續、(5)領取畢業證書等。

至於安置境外生的檢疫住宿空間，陳振貴則說，實踐大學有北安與大直兩小棟宿舍，到6月30日為止可提供居家檢疫之用，之後將再騰出一棟宿舍使用。同時校方也已洽尋20幾家台北市檢疫旅館，將提供陸港澳生返台付費居家檢疫之用。

(旺報 )