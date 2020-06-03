觀銷處長曾姿雯說影片總獎金高達36萬元，作品入圍就有補助。（許家寧攝）

「美麗基隆」影片徵選開跑，首獎12萬元。（基隆市府提供／許家寧基隆傳真）

邁入第3屆的美麗基隆影片創作比賽，今年新增腳本企劃組、自創組分組徵選，總獎金高達36萬元吸引北台灣不少影像創作者，市長林右昌說「想要出名，來基隆就對了」，期望今年的影片更有在地味、藝術及文化氣息，也更加的精彩，歡迎各路英雄好漢前來參賽。

觀光及城市行銷處曾姿雯處長說，今年活動賽制最大的改變為新增「腳本企劃組」，將先廣徵腳本企劃，選出10部腳本企劃團隊入圍，再結合「創作工作坊」，邀請專業影像師資作為指導委員，最後入圍團隊完成10部腳本企劃影片進入最後決賽

評審建議創意與原創性將更獲青睞，在自創組部分，由創作者自行結合創意發想、用影片來說「基隆的故事」，影片只要經評審入圍即可獲得2000元補助，共補助8部作品；至於腳本企劃組部分，通過評審入圍之影片即可獲補助1萬元，共補助10部作品。

作品進入最後總決賽，首獎有12萬元、第二名6萬元、第三名萬元，優選3名，每名1萬5000元、佳作5名，每名5000元，獎項的揭曉，比照前2屆，不事先公開，頒獎典禮時再由評審委員及頒獎貴賓現場開啟信封揭曉，營造比賽緊張氛圍。

今年的比賽活動即日開跑，有興趣的朋友請上網搜尋「美麗基隆」官網，腳本企劃組需於官網上傳腳本，8月15日截止收件，並參與2次工作坊，影片完成交付最後期限為10月5日17時；自創組參賽者於官網上傳參賽影片連結即可參加報名，截止日為10月5日17時止。

(中時 )