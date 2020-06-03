（高雄榮民總醫院林曜祥院長（右二）頒贈感謝狀給日月光集團，由日月光集團高雄廠羅瑞榮總經理（中）代表接受，左二為日月光集團行政長汪渡村行。圖／日月光提供）

日月光集團高雄廠3日在高雄市衛生局副局長林盟喬、以及屏東縣衛生局副局長張秀君一同見證下，由日月光集團行政長汪渡村與高雄榮民總醫院院長林曜祥，共同簽訂「樂齡360照護－偏鄉關懷列車二部曲 」備忘錄，將醫療服務區域，擴大到屏東縣九如、竹田、崁頂 、萬丹、長治等偏鄉地區，持續致力於平衡醫療資源的落差。

日月光集團行政長汪渡村表示，去年，醫療車服務了偏鄉5個行政區的居民，當中也發生了觸動我們持續服務的最大契機，那就是去年前往六龜區衛生所，進行的檢測服務時，有一位爺爺特別與我們現場的同仁握手一一道謝，並提及希望醫療車及專業團隊，可以每年都到六龜、甚至是鄰近的區域，服務更多的長者，因為年輕人在外工作，自己出去就診不方便，加上交通的限制，搭車就需耗費半天的時間，在地很多的老人都遇到同樣的問題。

汪渡村指出，這是高齡社區所面臨的問題，也是我們需要正視的，日月光盡所能回饋社會，因此，今年除了第一期既有的高雄楠梓及美濃、杉林、甲仙、六龜、茂林行政區外，更擴大範圍，橫跨高屏溪到了屏東縣。

他說，雖然日月光設籍在屏東的同仁僅占全體的8％，但日月光一樣秉持除了照顧同仁，也要關懷同仁的家眷。未來，日月光將付出更多的心力，提供更多元的資源到偏鄉、關懷樂齡長者，讓社會更加友善與美好。

高雄榮民總醫院院長林曜祥表示，今年偏鄉關懷列車合作，邁入第二年，將與日月光攜手，提供專業的服務，為偏鄉長者進行健檢及醫療衛生教育宣導，他也感謝高榮第一線的醫護同仁，秉持著關懷及付出的理念，才能不畏路途遙遠投入偏鄉、深入在地社區，節省長者至市區舟車勞頓及等候就醫的時間，守護大家的健康。

高雄市衛生局副局長林盟喬表示，高雄市已步入高齡社會，去年九月，衛生局也選定都會區左營、次都會區岡山，以及偏鄉茂林區，推動社區醫療照護網絡示範區，提供高齡照護服務，高市府也感謝日月光及榮總共同推動的偏鄉關懷列車，帶來專業的預防保健服務，雙方成效相得益彰，著實為高雄帶來更完善的醫療資源。

屏東縣衛生局副局長張秀君指出，屏東縣人口老化超出全台的平均值，是長照推動的重點，台灣最南的鵝鑾鼻樂活日照中心，上周正式啟動，提供社區長者健康促進課程、社團、社交活動，以及失能失智長者的照顧服務。感謝日月光與榮總願意走入社區，帶來醫療巡迴服務，讓地方的長者感受到溫暖的照護，更讓我們有充足的資源，兼顧樂活與長照。

(工商 )