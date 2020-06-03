（貝萊德3日上午舉行「2020年下半年亞洲市場投資展望」視訊會議，說明該投資團隊對下半年亞洲市場看法。圖／黃惠聆）

雖然目前全球共同基金對亞洲股票資產配置仍維持減碼，然而貝萊德認為目前是投資亞洲的好時機，尤其看好印度、印尼及能源產業。

貝萊德3日上午舉行「2020年下半年亞洲市場投資展望」視訊會議，亞太主動投資主管暨新興市場基本面主動股票投資團隊投資長貝琳達（Belinda Boa）表示，全球地緣緊張局勢加劇正在考驗各方的底線，雖然不乏令人鼓舞的跡象，但短期經濟前景仍不明朗。目前全球多國的新增確診病例持續下降，病毒篩檢方式已經改良且更為普及，民眾提高了防疫意識有助遏止病毒傳播，而疫苗研發也取得進展，但仍有很多問題尚待解決。第二波疫情隨時爆發，而新冠病毒至今仍然是無藥可醫，就算樂觀地看，疫苗最快也要在數月後才會問世。此外，雖然科學家持續研究這個新病原體，但在各種「未知中的未知」（unknown unknowns）因素面前，部分風險是無法化解的。綜觀而論，當前的投資氛圍促使我們更著重於提升投資組合的抗跌力。

對於2020年下半年亞股投資展望，貝萊德全球新興市場股票團隊共同主管Stephen Andrews指出，現今市場處於資產收益偏低的趨勢中，投資人對收入和收益的需求更大，相信當形勢逐步改善時，亞洲可望成為資金流入的受惠區域。在亞股中尤其看好印尼與印度，印尼和印度受到外國直接投資突然大減的衝擊，而追捧避險資產的活動進一步壓抑了兩國的貨幣匯率，但貝萊德認為印度和印尼將有能力維持債務，而且這兩國股票的股價淨值比現在已處於10至20年來的低點，且受惠於寬鬆貨幣環境及財政刺激措施，因而看好兩國股票前景。

此外，貝萊德投信投資長黃若愷也表示，因為受到新冠疫情影響，能源供需嚴重的失衡。預期油價會慢慢地回升，目前大約回到一桶30多美元，因在這段期間，能源股或能源相關的股票受到非常大的衝擊，股價出現非常大的下跌。因此，在現階段，在能源類股類別中有一些有价值的投資標的。

對於亞洲固定收益市場，貝萊德亞洲信貸投資團隊主管賽思（Neeraj Seth）則指出，整體來說，看好中國的信用債，當中在投資等級債方面，尤其是優且具戰略性的國營企業，並精選部份民營企業；在高收益債方面，看好房地產行業，因其基本面持續改善。另外印度債券的評價已經落後大盤，並觀察到準主權信用債和再生能源高收益債（印度政府的焦點政策之一）也現了市場錯置的投資機會。但因印度產業成長率仍存在不利因素，貝萊德對整個印度的高收益債持謹慎態度。在當地貨幣方面，根據具有吸引力的實質收益率，選擇性地加碼中國、印度和印尼的債券，但由於目前對美元抱持中性看法，因此並不會做多這些國家的貨幣。

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