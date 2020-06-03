◎罷韓專車？台灣高鐵6／5-6／7增開12班次
台灣高鐵公司稍早宣布，6月5日至6月7日部分時段車次熱銷，甚至部分區間已無可售座位，規劃增開12班次列車。並因應疫情趨緩後日漸增加之旅客需求，自6月8日起，增開週一至週五下午通勤時段7班次北上列車。
◎罷韓廣告是中選會網站？中選會否認
高雄市長罷免案投票日在即，中選會今天表示，網路上不斷傳出一則又一則的不實訊息，動輒說中選會、高雄市選委會正在做票、甚或還有惡意造謠中選會、高雄市選委會還有「灌票機器」等不實訊息，最近又傳出「看到罷韓廣告，打開頁面竟然是中選會的網站」的惡意指摘，對此中選會否認，並表示將移送法辦。
◎朱高正子醉倒路上遭輾斃 駕駛起訴
前立委朱高正之子朱仰丘，今年1月間酒醉路倒在新店中正路的快車道上，遭易姓男子開車輾壓，朱送醫不治，台北地檢署3日依過失致死罪起訴易男。
◎台南檢舉魔人惡搞上千件 檢怒起訴
大快人心！台南市知名的「檢舉魔人」蘇姓婦人，涉嫌長期無端尋釁民眾、公務員，更對到場處理的員警或受理提告之員警動輒輕蔑嘲弄、諷刺及穢語辱罵。台南地檢署偵查發現，她從2014年迄今，檢舉或申訴員警瀆職、與他人糾紛的110報案紀錄高達上千件，認為這是對國家公權力最嚴峻的侵害，不得輕縱，除依妨害公務罪起訴，還建請法官從重量刑。
(中時電子報)
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