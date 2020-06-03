非裔男子遭白人警察壓頸喪命，引爆全美各地示威抗議，美國總統川普怒斥示威行動為暴動，更揚言要動用軍隊鎮壓的強硬態度似乎招來反效果，路透最新民調顯示，逾6成美國民眾同情示威者，並且高達4成民眾對川普的表現非常不滿。

明尼蘇達州非裔男子佛洛伊德（George Floyd）遭白人警察以膝蓋壓頸後喪命，遍及全美各地的示威行動邁入第8天，路透社/易普索（Reuters/Ipsos poll）昨（2）日公布最新民調，高達64%的美國成人對於示威民眾感到同情，27%不同情，9%不確定。

全美抗爭爆發以來，示威行動轉趨暴力，美國總統川普的態度也愈趨強硬，除了上周在推特警告有掠劫就開槍外，川普也不時公開痛斥抗爭者的破壞、攻擊行為是暴動，指當中有極左派份子在滋事，1日更揚言各州州長不硬起來的話，他將動用「成千上萬」軍力，終結暴力。

川普對示威行動的強硬態度似乎招來反效果，路透民調也指出，超過55%的美國民眾「不滿意」川普處理示威行動的表現，40%更是對他「非常不滿」，不到1／3認可他的表現。

(中時電子報)