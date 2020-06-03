民進黨立院黨團幹事長鄭運鵬今日於臉書發文嗆聲國民黨，從頭到尾就只會「發現金、國人不出錢」，反觀民進黨就是要「振興消費、避免替代效果」。而國民黨今天又開記者會，看來是要自己打自己臉。

鄭運鵬表示，如果國民黨要抓振興3倍券漏洞，就是承認「換成現金不會去消費的心態」，不然就是「發現金就是替代消費」，打自己左右兩巴掌。

鄭運鵬指出，這次政府堅持國人要先拿1千元現金來換3千元振興3倍券，以及200元面額的振興3倍券不找零，目的就是要讓自己有出錢的就去消費買掉，放大滾動效果。並鼓勵高額購買，不鼓勵小額購買，因為小額購買的商品替代消費的機率比較高。

但同屬民進黨的台北市議員王世堅昨日晚間卻在政論節目上表示，看完行政院長蘇貞昌「振興3倍券」記者會後，只能用「嘆為觀止」形容，並批評「連發錢也發得驚天地泣鬼神、發得摧枯拉朽」、「不食人間煙火，跟社會脫節」。

(中時 )