323政院驅離案今辯論，傷者律師團論告指江宜樺是背後的正犯。(資料照／黃捷攝)

2014年太陽花學運的323政院驅離案，傷者自訴前總統馬英九等人殺人未遂。台北地院今開辯論庭， 自訴律師團表示，當天2500名警力面對1萬2000名群眾，限時驅離恐怕只有神才能做到，警方因此動用暴力，大酸現場指揮官方仰寧如神一般的男人，讚嘆台北市警局使命必達。

律師團論告指出，綜合案發當天錄影、立院公報質詢、馬英九的回憶錄及法院審理時的詢問內容，可知暴力驅離的犯罪結構為，馬英九認為恢復憲政機關秩序，比抗議群眾人身安全重要，江宜樺則希望隔天一早政院可以正常上班，兩人達成強制驅離共識後，由江下令時任警政署長王卓鈞，王下令北市警局長黃昇勇，黃再下令方仰寧。

律師團說，「我們讚嘆北市警局使命必達」，但過程中出現「警棍哥」四處追打、警棍戳下體、警盾剁腳等暴力行為，抗議民眾最後血流滿面出場，方仰寧就在現場，卻對暴力視若無睹，就只是為了達成「行政院明天要上班」的淨空任務，顯然也對暴力驅離存在共識。

律師團並譏諷馬、江、王3人高臥酣眠，醒來後精神飽滿，雙手未沾一滴血，迎接收復警方戰果，卻想辯稱與暴警沒有犯意聯絡；3人明知警力不足，卻不願採較溫和的手段，為了在限時內完成驅離，勢必得動用暴力，方仰寧最後完成任務，如神一般的男人，但2500名警察就是「黑警」，馬、江、王也是背後的正犯。

論告到此，審判長諭知休庭10分鐘，接下來將由23位傷者的律師個別論告，在這之後，才輪到被告方馬英九、江宜樺、王卓鈞及方仰寧答辯。

(中時 )